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Karadeniz çamura büründü. Maviliğiyle meşhur sahil kahverengiye büründü

Sinop’ta yağan kar Karadeniz’e çamur olarak aktı. Maviliğiyle meşhur Akliman kahverengiye büründü.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 15:55
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Karadeniz çamura büründü. Maviliğiyle meşhur Sinop Akliman sahili kahverengiye büründü

Karadeniz çamura büründü. Maviliğiyle meşhur sahil kahverengiye büründü
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İHA
Sinop’un yüksek kesimlerinin yanı sıra kent merkezini de beyaza bürüyen kar, havaların ısınmasıyla eriyerek denize aktı. Yaşanan bu durum, sahilin bir bölümünde kirliliğe neden oldu. Erfelek Karasu Çayı'ndan akan çamur deniz üzerinde metrelerce genişlikte çamurla kaplandı.


Doğasıyla görenleri hayran bırakan Karadeniz’in doğal limanı olarak geçen Sinop Akliman bölgesi sahil şeridinde denizi gören vatandaşlar, metrelerce çamurla karşılaştı. Doğal limanı kahverengiye bürüyen çamur, dron ile havadan görüntülendi.

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