Kastamonu'da orman yangınının kıyısından dönüldü. Bir ev ve bir ahır tamamen küle döndü

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yangın çıkan ev ve yakınındaki ahır kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Göktaş köyünde Sami Oturak'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

EV VE AHIR TAMAMEN YANDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen Azdavay ve Şenpazar Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Ormana sıçramadan söndürülen yangında ev ve yakınındaki ahır tamamen yandı.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.