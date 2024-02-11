Kastamonu’da otomobil takla attı

Taşköprü-Hanönü karayolunda meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre B.Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.