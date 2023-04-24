Sinan Ateş'in ablasından pankart tepkisi: İsminiz katillerle ve torbacılarla anılacak

Suikast sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, sosyal medya hesabından Sinan Ateş’in pankartının üzerinin MHP bayrağı ile kapatılmasına tepki gösterdi.

Sinan Ateş'in ablasından pankart tepkisi: İsminiz katillerle ve torbacılarla anılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kastamonu mitingi öncesi İYİ Parti, il binasına “Sinan Ateş’in katillerinden hesap soracağız” pankartını astı.

Kastamonu Açık Söz’ün haberine göre; hemen bir üst katta olan MHP İl Başkanlığı, parti bayrağı ile Ateş’in pankartını kapattı. Bu sefer İYİ Parti, MHP İl Başkanlığı’nın bir üst katında olan Saadet Partisi İl Başkanlığı’na Ateş’in pankartını astı.

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Son olarak MHP’liler binanın çatısına bir kez daha MHP bayrağını asarak Sinan Ateş pankartını bir kez daha kapattı.

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“İSMİNİZ KATİLLERLE VE TORBACILARLA ANILACAK”

Ankara'da suikaste uğrayarak öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, pankart krizi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ateş, "Sinan Ateş'in isminin zikredilmesinden, resminin asılmasından rahatsız olanlar, kapatmaya çalıştığınız hakikatlerin altında kalacaksınız. Sadece sizler değil, gelecek nesilleriniz bile bu utançla yaşayacak. İsminiz katillerle ve torbacılarla anılacak." dedi.

Selma Ateş'in paylaşımı şu şekilde:

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