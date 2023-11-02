Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu, Kastamonu merkezde M.K. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada; sentetik ecza hapı, ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Bir diğer operasyon ise yine Kastamonu merkezde C.S. ve P.Y. isimli şahıslara ait üç ayrı adreste yapılan arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada; sentetik ecza hapı, metamfetamin, kubar esrar ve suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.