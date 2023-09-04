Kastamonu’da uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Kastamonu’nun Cide ilçesinde Ç.K., A.K., H.K. ve A.K. isimli şahısların konut ve uzantılarında arama yapıldı. Yapılan aramada 28 kök kenevir bitkisi, 650 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 200 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ç.K., A.K., H.K. ve A.K. isimli şahıslar, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.



