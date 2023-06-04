'Katalog1' operasyonu ile çökertildi: Fotoğraflı katalog hazırla

Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, genç kızları, yüksek gelirli iş vaadiyle kandırıp, çektikleri fotoğraflarını katalog haline dönüştürerek fuhşa zorlayan şebeke Katalog1’ adı verilen operasyonla çökertildi.

'Katalog1' operasyonu ile çökertildi: Fotoğraflı katalog hazırla

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla genç kızları, lüks eğlence mekanlarına götürüp özendirerek, yüksek gelirli iş vaadiyle kandırdıktan sonra çektikleri fotoğraflardan kataloglarını hazırlayıp, müşteri bularak fuhşa zorlayan şebeke tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından Cuma günü şüphelilere yönelik 'Katalog1' adı verilen operasyon düzenlendi. Bursa merkezli Ankara ve Sivas'ta yapılan baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 4’ü yabancı uyruklu, 22 kadın kurtarıldı. Şüphelilerin ev ile apart dairelerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 180 uyuşturucu hap, 20 cep telefonu, 2 laptop, 4 kadına ait pasaport, 30 bin lira ve fuhuştan elde edilen paranın kaydedildiği defter ele geçirildi. Diğer illerde yakalanan şüpheliler, Bursa’ya getirildi.

ŞİFRE 'KONUM VAR'

Öte yandan fuhuş çetesinin telefon görüşmelerinde polise yakalanmamak için, müşteri buldukları kadınları gidecekleri adrese, ‘Konum var’, ‘Konuma gideceğiz’ şeklinde şifreli mesajlar atarak yönlendirdikleri öğrenildi.

Şüpheliler, C.S. (33), H.G. (34), C.K. (33), E.Y. (33), T.A. (49), Y.G. (20), B.Y. (28), B.G. (27), İ.A. (40), A.T. (26), İ.I. (46), İ.H.U. (39), M.K. (23), U.B. (38), R.K. (22), S.A. (29) ve G.D.’nin (49) İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları sürüyor.

katalog-ile-calisan-fuhus-cetesi-katalog1-operasyonu-ile-cokertildi-yenicag1.jpg

katalog-ile-calisan-fuhus-cetesi-katalog1-operasyonu-ile-cokertildi-yenicag2.jpg

katalog-ile-calisan-fuhus-cetesi-katalog1-operasyonu-ile-cokertildi-yenicag3.jpg

katalog-ile-calisan-fuhus-cetesi-katalog1-operasyonu-ile-cokertildi-yenicag4.jpg

katalog-ile-calisan-fuhus-cetesi-katalog1-operasyonu-ile-cokertildi-yenicag5.jpg

katalog-ile-calisan-fuhus-cetesi-katalog1-operasyonu-ile-cokertildi-yenicag6.jpg

katalog-ile-calisan-fuhus-cetesi-katalog1-operasyonu-ile-cokertildi-yenicag7.jpg

katalog-ile-calisan-fuhus-cetesi-katalog1-operasyonu-ile-cokertildi-yenicag8.jpg

(Kaynak: DHA)

Öne Çıkanlar
Eyy Beşiktaşlı vur kafanı duvara! Suçluyu da unutma. Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın Kasımpaşa şovunu yazdı
Eyy Beşiktaşlı vur kafanı duvara! Suçluyu da unutma. Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın Kasımpaşa şovunu yazdı
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın revani tadında galibiyetini yazdı: Haliç kenarında piknik
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın revani tadında galibiyetini yazdı: Haliç kenarında piknik
Kim bu Deniz Dilmen? Başakşehir'in 18'lik kalecisi Adana Demir'i devirdi
Kim bu Deniz Dilmen? Başakşehir'in 18'lik kalecisi Adana Demir'i devirdi
Sultanlar son şampiyon İtalya'ya set vermedi. 3'te 3 yaptı
Sultanlar son şampiyon İtalya'ya set vermedi. 3'te 3 yaptı
Seni özleyeceğiz Marek Hamsik!
Seni özleyeceğiz Marek Hamsik!
PSG Messi ile yolların ayrıldığını açıkladı
PSG Messi ile yolların ayrıldığını açıkladı
Son Haberler
Almanya’dan Sivas’a pedal çevirdi Güncel
Almanya’dan Sivas’a pedal çevirdi
Sevilen o özellik hem telefondan hem de bilgisayardan kaldırılıyor Teknoloji - Otomotiv
Sevilen o özellik hem telefondan hem de bilgisayardan kaldırılıyor
İstanbul’da küfür cinayeti: Annesine küfreden arkadaşına kurşun yağdırdı Güncel
İstanbul’da küfür cinayeti: Annesine küfreden arkadaşına kurşun yağdırdı
Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan'a: Çıksın açık açık söylesin Siyaset
Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan'a: Çıksın açık açık söylesin
Yeni Milli Eğitim Bakanının uğruna kanunun değiştirildiği ortaya çıktı Siyaset
Yeni Milli Eğitim Bakanının uğruna kanunun değiştirildiği ortaya çıktı
İstanbul’da ev kiralamak için sahip olmanız gereken gelir bakın ne kadar? Bu nasıl ‘Şahlanan’ Türkiye? Ekonomi
İstanbul’da ev kiralamak için sahip olmanız gereken gelir bakın ne kadar? Bu nasıl ‘Şahlanan’ Türkiye?
Süper Lig'de derbi günü. Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Spor
Süper Lig'de derbi günü. Galatasaray mı Fenerbahçe mi?