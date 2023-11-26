Katar, ABD ile Gazze'deki gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Joe Biden ile Gazze’deki geçici insani ara mutabakatına ilişkin gelişmeleri görüştü.

KAYNAK: AA
Katar, ABD ile Gazze'deki gelişmeleri görüştü

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Emir Şeyh Temim ile ABD Başkanı Biden, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki özellikle Hamas ile İsrail arasında varılan insani ateşkes anlaşması uygulanmasına ilişkin son gelişmelerin tartışıldığı" belirtildi.

Açıklamada, "Gerginliği azaltmak, sivillerin hayatını korumak, uluslararası insani hukuka saygı göstermek ve Gazze’deki Filistinlilere insani yardım akışının devamını sağlamak konusunda uluslararası çabanın devam etmesinde mutabık kalındı." ifadelerine yer verildi.

Katar resmi haber ajansı QNA’nın önceki gün yayımladığı habere göre, ABD Başkanı Biden, "İsrail ile Hamas arasında geçici insani ateşkes sağlanmasındaki rolünden dolayı" Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye teşekkür etmişti.

Öne Çıkanlar
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Son Haberler
Cardiff City mucizesi. Erol Bulut'un takımından müthiş geri dönüş Spor
Cardiff City mucizesi. Erol Bulut'un takımından müthiş geri dönüş
İzmir'de fırtına etkili oluyor: Dalgalar kıyıya vurdu, deniz taştı Yaşam
İzmir'de fırtına etkili oluyor: Dalgalar kıyıya vurdu, deniz taştı
Serdal Adalı: Hasan Arat farkında bile değil Spor
Serdal Adalı: Hasan Arat farkında bile değil
Konya'da feci kaza. Minibüs ağaca çarptı: 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı Yaşam
Konya'da feci kaza. Minibüs ağaca çarptı: 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Millilerden Portekiz'de zafer. Dünya şampiyonu oldular Spor
Millilerden Portekiz'de zafer. Dünya şampiyonu oldular
Arsenal son anda kazandı, Chelsea fark yedi Spor
Arsenal son anda kazandı, Chelsea fark yedi
Marmara Denizi'nde fırtına: Dalgalar 2 3 metreye ulaştı Yaşam
Marmara Denizi'nde fırtına: Dalgalar 2 3 metreye ulaştı