İsrail-Hamas ateşkesi uzayacak mı

Katarlı Bakan Raşid el Hatır, Gazze'de insani aranın uzatılması için müzakereler yürütüldüğünü bildirdi. Bakan, Birleşmiş Milletler ve Mısır tarafıyla görüşüldüğünü aktardı.

KAYNAK: AA
İsrail-Hamas ateşkesi uzayacak mı

Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva binti Raşid el Hatır, Hamas ile İsrail arasında varılan insani aranın uzatılması için siyasi düzeyde müzakereler yürütüldüğünü belirtti. Hatır, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafından Katar merkezli El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, yardım girişleri ve insani aranın uzatılmasına ilişkin bilgi verdi.

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“YARDIMLAR YETERSİZ KALIYOR”

AA'nın aktardığına göre, yardım girişlerinde iyileşme olsa da bunun yeterli olmadığını kaydeden Hatır, bunun sebepleri arasında da lojistik yetersizlikler, farklı ülkelerin yardım göndermiş olması, teftiş noktalarının çokluğu ve İsrail'in getirdiği engellerin yer aldığını dile getirdi.

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BM VE MISIR İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

İnsani aranın uzatılması için yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Hatır, siyasi düzeyde insani aranın uzatılması için müzakereler yürütüldüğünü, koordinasyon ve lojistik düzeyde de Birleşmiş Milletler (BM) ve Mısır tarafıyla görüşmelerin olduğunu kaydetti.

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Yardım girişlerinde yaşanan lojistik sıkıntılar ve yardım tırlarının sayısına getirilen kısıtlamalar nedeniyle çok fazla yardımı bir defada göndermenin bir faydası olmadığını, özellikle tıbbi yardımlarda bu durumun, malzemelerin bozulmasına neden olduğunu vurgulayan Hatır, bağışçı ülkelerin de gerektiğinde yardıma hazır olduklarını ilettiklerini söyledi.

thumbs-b-c-59bff66b60e28e8de9d3fe240181f3f6.jpgİsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

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