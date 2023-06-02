Katar Emiri’nin ikinci karısına Türkiye’den aldığı tarihi yalı baştan aşağıya yenileniyor

Katar Emiri’nin ikinci karısına Türkiye’den aldığı tarihi yalı baştan aşağı yenileniyor. Yalının iç mekanları dış cephesi yenilenecek.

Katar Emiri’nin ikinci karısına Türkiye’den aldığı tarihi yalı baştan aşağıya yenileniyor

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el-Sani, 2015 yılında Türkiye’nin en pahalı yalısını 100 milyon Euro’ya alarak ikinci karısı Sheikha Anoud bint Mana al-Hajri’ye hediye etti. Sözcü’nün haberine göre; İstanbul Yeniköy’deki Şehzade Burhanettin Efendi Yalısı, şu anda tamamen yenileniyor.

Restorasyon çalışmaları Ege Yapı tarafından yürütülen yalının pembe dış cephesi beyaza dönüştürülüyor. Yalının iç mekanları da yeniden tasarlanacak ve yeni mobilyalar eklenecek.

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Daha önce Erbilgin Ailesi’ne ait olan yalının satışı 2015 yılında gerçekleşti. Tapu kayıtlarında yalı ve köşklerin sahibi sahibi Dardanelles Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi’ görünüyor. Londra merkezli bu şirket, İstanbul’da Mart 2014’te Katarlı işadamı ve Katar Emiri’nin kayın pederi Abdulhadi Mana Al-Hajri tarafından kurulmuştu.

Al Hajri’nin kızı Anoud, 2009 yılında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el-Sani ile evlendi. El-Sani’in 1990 doğumlu olan Anoud’dan Naylah, Abdullah, Rodha, Alqaqaa ve Moza adında 5 çocuğu var.

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