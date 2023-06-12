AKP’li isimden Katar Emiri’nin Türkiye’deki sarayında sır görüşme

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani, geçtiğimiz yıl Yalova Altınova ilçesi Kaytazdere mevkiinde toplam 10 bin metrekare büyüklüğünde iki parselde bir saray kompleksi inşa ettirmişti.

KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANI SARAYDA KARAT EMİRİYLE BİR ARAYA GELDİ

Karamürsel.tv’nin haberine göre, o evin ise sürpriz bir konuğu ortaya çıktı. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın aracı, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani'nin evini önünde görüntülendi.

İsmail Yıldırım'ın 41 K 0001 plakalı belediyeye ait makam aracı ile Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani'nin sarayında kimlerle bir araya gelerek ne gibi görüşmeler yaptığı merak konusu oldu.

Bildirilen iddialara göre, Katar Emiri’nin etrafında olan kişiler, Karamürsel bölgesinde imarı olmayan arsaları çok uygun fiyatlara büyük çapta topladıkları ve bu toplanan arsaların imar durumları ile ilgili olarak İsmail Yıldırım'ı Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani'nin sarayına çağırdıkları ve bu nedenle arada bir araya geldikleri söylenildi.

Öte yandan, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani'nin evinde kimlerle bir araya gelip ne gibi görüşmeler yaptığının önümüzdeki günlerde daha somut biçimde ortaya çıkması bekleniyor.

BELEDİYE BAŞKANI DOĞA KATLİAMINA SESSİZ KALMIŞTI

2020 yılında Karamürse'de oldu bittiye getirilmeye çalışılan RES projesine çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı verilmişti. Bölge halkının itirazı üzerine, projenin kuş göç yolları üzerinde olduğu gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Bunun üzerine şirket alanını değiştirerek tribün sayısı 12’den 9’a düşürmüş inşaat çalışmalarını sürdürmüştü. 2021’de ise Karamürsel Belediyesi şirketin RES leri yapıp bitirmesini hatta çalışır hale getirmesini beklemiş ve halkın gözünü boyamak için, kaçak yapı yaptığını tespit etmiş ve biten türbin inşaatını mühürlemişti.

Bölge halkının itirazlarını haklı bulan Kocaeli 2. İdare Mahkemesi, ÇED gerekli değildir kararını iptal etti. Şirket ise kararı temyize götürdü. Danıştay 6. Dairesi ise itirazları reddederek alt mahkemenin kararını onadı. Karamürsel belediye başkanı İsmail Yıldırım o tarihten bu yana çalışan RES’leri durdurmaması ve doğanın dengesinin bozulmasına müdahale etmediği kafaları karıştırırken, bu gün yine Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani'nin evinde toplantı yapması iyice kafaları karıştırdı.