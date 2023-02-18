18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United altın buldu! Katar Şeyhi 4.5 milyar Euro teklif etti

Manchester United altın buldu! Katar Şeyhi 4.5 milyar Euro teklif etti

Manchester United'a dev talip! Katar Şeyhi Al Thani İngiliz devinin tüm hisseleri için servet teklif etti.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 00:58
Takip Et

Katar Şeyhi Al Thani Manchester United'ı satın almak istiyor

Manchester United altın buldu! Katar Şeyhi 4.5 milyar Euro teklif etti
+
Aa
-

Katar Şeyhi Jassim Bin Hamad Al Thani, Manchester United hisselerinin tamamını satın almak için teklif yaptığını açıkladı.

Al Thani yaptığı açıklamada günlerdir konuşulan gelişmeleri doğrularken "Sahada ve saha dışında kulübün yeniden eski günlerine kavuşmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Kulübün en fazla hissesine sahip olan Glazer ailesine yapılacak ödemenin tamamının ise herhangi borçlanma içermeden ödeneceği ifade edildi.

İlk belirlemelere göre Al Thani'nin Manchester United'ı satın almak için ödeyeceği paranın ise 4,5 milyar euro civarında olacağı belirtiliyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. "Cenazeme gelirlerse taşlayın"
1
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı.
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. "Cenazeme gelirlerse taşlayın"
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
2
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
3
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
4
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
5
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
6
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿ABD'li aktör Bruce Willis, demans hastalığına yakalandı
7
﻿ABD'li aktör Bruce Willis, demans hastalığına yakalandı
﻿ABD'li aktör Bruce Willis, demans hastalığına yakalandı
﻿Bakan Çavuşoğlu: 102 ülke Türkiye'ye yardım talebinde bulundu
﻿Bakan Çavuşoğlu: 102 ülke Türkiye'ye yardım talebinde bulundu
﻿Bakan Çavuşoğlu: 102 ülke Türkiye'ye yardım talebinde bulundu
﻿Bosna Hersek'ten 54 yardım TIR'ı daha deprem bölgesine gönderildi
﻿Bosna Hersek'ten 54 yardım TIR'ı daha deprem bölgesine gönderildi
﻿Bosna Hersek'ten 54 yardım TIR'ı daha deprem bölgesine gönderildi
﻿12 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿12 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿12 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Vakıfbank'ın bekleyen tehlike! Skandallarla anılan hakemi atadılar
﻿Vakıfbank'ın bekleyen tehlike! Skandallarla anılan hakemi atadılar
﻿Vakıfbank'ın bekleyen tehlike! Skandallarla anılan hakemi atadılar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.