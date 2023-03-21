Katar Şeyhi İngiliz devi için ısrarını sürdürüyor

Satış süreci devam eden Premier Lig’in dev kulübü Manchester United’ın en önemli taliplerinden biri olarak dikkat çeken Şeyh Jassim bin Hamad Al Thani geçtiğimiz hafta Old Trafford’da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından kulüp için ikinci bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

GOAL’e konuşan bir kaynak Katarlı heyetin Çarşamba günü ikinci teklifini sunacağını belirtirken, görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Kulübü uzun bir süredir elinde bulunduran Glazer ailesi, kulübü satın almakla ilgilenen kurumlara Çarşamba günü saat 21.00’e dek ikinci tekliflerini sunmak için zaman tanımıştı.

"ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜRECEĞİM"

Katar İslam Bankası’nın başkanı olan Katarlı milyarderi temsil eden heyet, geçtiğimiz Perşembe günü Old Trafford'u ve Carrington’daki antrenman tesislerini gezmişti. Hayatı boyunca Manchester United taraftarı olduğu bilinen Şeyh, genç oyuncuların gelişimine ve Old Trafford’un kapasitesini yükseltmeye odaklanırken, kulübü eski ihtişamlı günlerine döndürmek istediğini belirtmişti.