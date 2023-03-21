21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Katar Şeyhi İngiliz devi için ısrarını sürdürüyor

Katar Şeyhi İngiliz devi için ısrarını sürdürüyor

Bir süredir satışı gündemde olan Manchester United’ın en ciddi alıcısı Şeyh Jassim bin Hamad Al Thani, ikinci teklifini yapmak için hazırlanıyor.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 21:07
Takip Et

Katar Şeyhi'nden Manchester United'a ikinci teklifini sundu

Katar Şeyhi İngiliz devi için ısrarını sürdürüyor
+
Aa
-

Satış süreci devam eden Premier Lig’in dev kulübü Manchester United’ın en önemli taliplerinden biri olarak dikkat çeken Şeyh Jassim bin Hamad Al Thani geçtiğimiz hafta Old Trafford’da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından kulüp için ikinci bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

GOAL’e konuşan bir kaynak Katarlı heyetin Çarşamba günü ikinci teklifini sunacağını belirtirken, görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Kulübü uzun bir süredir elinde bulunduran Glazer ailesi, kulübü satın almakla ilgilenen kurumlara Çarşamba günü saat 21.00’e dek ikinci tekliflerini sunmak için zaman tanımıştı.

"ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜRECEĞİM"
Katar İslam Bankası’nın başkanı olan Katarlı milyarderi temsil eden heyet, geçtiğimiz Perşembe günü Old Trafford'u ve Carrington’daki antrenman tesislerini gezmişti. Hayatı boyunca Manchester United taraftarı olduğu bilinen Şeyh, genç oyuncuların gelişimine ve Old Trafford’un kapasitesini yükseltmeye odaklanırken, kulübü eski ihtişamlı günlerine döndürmek istediğini belirtmişti.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
1
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
2
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
3
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
4
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
5
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
6
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
7
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿EGM'den Polis Özel Harekat'ın 40'ıncı kuruluş yıldönümüne özel video
﻿EGM'den Polis Özel Harekat'ın 40'ıncı kuruluş yıldönümüne özel video
﻿EGM'den Polis Özel Harekat'ın 40'ıncı kuruluş yıldönümüne özel video
﻿3 Cumhurbaşkanı adayına YSK’dan ret
﻿3 Cumhurbaşkanı adayına YSK’dan ret
﻿3 Cumhurbaşkanı adayına YSK’dan ret
﻿Fenerbahçe evinde Olimpia Milona'ya diş geçiremedi
﻿Fenerbahçe evinde Olimpia Milona'ya diş geçiremedi
﻿Fenerbahçe evinde Olimpia Milona'ya diş geçiremedi
﻿Fenerbahçe'de 2 futbolcu ile ilgili flaş gelişme
﻿Fenerbahçe'de 2 futbolcu ile ilgili flaş gelişme
﻿Fenerbahçe'de 2 futbolcu ile ilgili flaş gelişme
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.