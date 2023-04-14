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Katar ve Bahreyn arasında yeni dönem

Katar ve Bahreyn, diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına ilişkin karar aldı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 10:42
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Katar ve Bahreyn arasında yeni dönem

Katar ve Bahreyn arasında yeni dönem
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Katar ve Bahreyn, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına karar verdi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın bildirdiğine göre, karar, Katar-Bahreyn İzleme Komitesi'nin ikinci toplantısı sonunda alındı.

Ortak Hukuk ve Ortak Güvenlik komitelerinin ilk toplantısının sonuçlarının ele alındığı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreterliği'nde bir araya gelen Katar Bahreyn İzleme Komitesi'nde gündemdeki konular masaya yatırıldı.

Suudi Arabistan'da 5 Ocak 2021'de düzenlenen El-Ula zirvesi ile Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn Arap dörtlüsü tarafından Katar'a karşı 3 yıldan fazla bir süre önce ilan edilen boykot sonlandırılmıştı. Ancak Doha ile Manama arasında henüz çözülmemiş sorunların varlığı sebebiyle diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması gecikmişti. (AA)

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