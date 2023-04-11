Katar sınır ihlali yapan 17 İranlı hakkında kararını verdi

Katar kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 17 İran vatandaşının serbest bırakıldığı bildirildi.

İran'ın Doha Büyükelçisi Hamid Dehkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yanlışlıkla Katar kara sularını ihlal eden 17 İran vatandaşının İran'ın çabaları ve Katarlı yetkililerin desteği ile serbest bırakıldığını" belirtti.

İran vatandaşlarının alıkonulan teknelerinin de serbest bırakıldığını ve tekneleriyle İran'a doğru yola çıktığını aktaran Dehkan, söz konusu kişilerin ne zaman gözaltına alındığına ilişkin bilgi vermedi.