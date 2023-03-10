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Katarakt cerrahisinde ‘akıllı lens’ yöntemi

Dr. Öğr. Üyesi Sezer Hacıağaoğlu katarakt cerrahisinde akıllı lens yöntemi nakkında ayrıntılı bilgiler verdi. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 11:17
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Katarakt cerrahisinde ‘akıllı lens’ yöntemi uygun mu

Katarakt cerrahisinde ‘akıllı lens’ yöntemi
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Göz hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sezer Hacıağaoğlu, son yıllarda popüler hale gelen akıllı lenslerle ilgili merak edilenleri açıkladı. Hacıağaoğlu, akıllı mercek olarak da bilinen akıllı lenslerin çok odaklı olduğuna dikkati çekerek, “Bu lensler tasarımları ve odak sayıları sayesinde; yakın, orta mesafe ve uzak görüş sağlamaktadır. Ameliyat sonrası gözlükten bağımsız yaşamak isteyen hastalar arasında oldukça popüler hale gelmiştir” diye konuştu.

 

“TEKNOLOJİ ÇAĞI GÖRME SORUNLARINI ARTIRIYOR”

Özellikle katarakt hastaları için akıllı merceklerin büyük avantaj sağladığını belirten Hacıağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Katarakt; göz bebeğinin arkasında yer alan göz merceğinin saydamlığını kaybetmesidir. Tek tedavisi de cerrahidir. Katarakt cerrahisinde tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan modern yöntem, kataraktın fakoemülsifikasyon tekniğiyle yaklaşık 2mm’lik minik bir kesiden temizlenmesi ve yerine yapay mercek yerleştirilmesidir. İşte bu ameliyatta yerleştirilecek mercek çok odaklı seçilirse hasta yaşam boyu gözlükten bağımsız bir yaşam sürdürebilmektedir. Gözümüzün içerisinde doğuştan itibaren saydam ve esneyebilme özelliğine sahip doğal lensimiz genellikle 40-45 yaşından sonra esnekliğini kaybetmekte ve yakın mesafeye odaklanmada yetersiz kalmaktadır. Bu durum presbiyopi olarak adlandırılır. Teknolojiyle iç içe yaşadığımız bu dönemde yakın görmede zorlanan hastalar bir çözüm arayışına giriyor. Bu durumda akıllı mercekler iyi bir çözüm önerisi olmaktadır. Bu lenslerin kullanılacağı hastaların tüm muayeneleri operasyon öncesinde detaylıca yapılır. Hastada diyabetik retinopati, yaşa bağlı maküla hastalığı, glokom, keratokonus gibi ek bir göz hastalığı olmadığından emin olunmalıdır.”

“ÖMÜR BOYU NET GÖRÜŞ AVANTAJI”

Dr. Öğr. Üyesi Sezer Hacıağaoğlu, operasyonun acısız bir şekilde gerçekleştiğine işaret ederek, şunları söyledi:

“Gözler damla anestezisi ile uyuşturulur. Operasyon sırasında ağrı, acı hissedilmez. Gerekli durumlarda sedasyon veya genel anestezi tercih edilebilir. Göz içindeki esnekliğini yitirmiş doğal lens alınır ve yerine çok odaklı göz içi lens yerleştirilir. Rutin bir işlem ortalama 10-15 dakika sürmektedir. İki gözün operasyonları farklı günlerde yapılır. Hastalarımızın gözü operasyon günü bandaj ile kapatılır, ertesi gün kontrolde açılır. Hastalarımız ertesi gün yakın, orta mesafe ve uzak mesafeyi görmeye başlar, günlük hayatlarına dönebilir. Komplikasyonsuz geçen rutin bir cerrahi sonrasında bu lensler ömür boyu göz içinde kalır. Takıp-çıkarılması söz konusu değildir. Kullanılan lens materyali göz içinde ömür boyu aynı şekilde kalmaktadır, yenilenmesine gerek olmamaktadır. Akıllı mercekler, operasyon sonrası erken dönemde hastalarda birtakım şikayetlere yol açabilmektedir. Bu şikayetler arasında ışık hassasiyeti, ışıklarda parlama, yansıma sayılabilir. Sıklıkla erken dönemde görülen bu hassasiyet nöroadaptasyon dediğimiz hasta uyumu sonrasında birkaç ay içerisinde azalmakta veya kaybolmaktadır.”

 

DHA

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