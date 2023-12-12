Kataraktı olanlar dikkat

3 Boyutlu Dijital Mikroskop sayesinde bakın neler oluyor?..

KAYNAK: AA
Kataraktı olanlar dikkat

Dünyada ve Türkiye’de çok kısa zaman önce kullanılmaya başlanan 3 boyutlu Dijital Mikroskop Cihazıyla ilgili bilgiler veren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Baha Toygar, cihaz sayesinde hekimlerin katarakt ameliyatlarını önceki dönemlere göre daha kolaylıkla gerçekleştirebildiğini açıkladı.

Klasik ameliyat mikroskobuyla sürekli eğilmek ve birçok ayarla oynamak zorunda kalındığını belirten Toygar “Ameliyat sırasında görüntü birkaç saniye geç geldiği için tedavi süreci rahat gerçekleştirilmiyordu. Daha önceki 3 boyutlu mikroskoplarla retina tedavisi rahatça yapılabilirken kataraktınki ise hiç rahat olmuyordu” diye konuştu.

Gerçekleştirdikleri sunumla cihazı doktorlara tanıttıklarını belirten Op. Dr. Baha Toygar, tüm göz hastalıkları dahil özellikle de katarakt tedavisinde kullanılabilecek olan ve henüz çok yeni üretildiği belirtilen 3 boyutlu Dijital Mikroskop Cihazının yaklaşık 1 aydır Türkiye’de de kullanılmaya başlandığını söyledi.

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Yeni üretilen bu cihazla doktorların işinin çok kolaylaştığını hatırlatan Op. Dr. Toygar, “Artık ameliyat yaparken eğilmek zorunda kalmıyor, bu vesileyle de postürden kaynaklanan çeşitli hastalıklardan kurtulmuş oluyoruz. Ameliyat sırasında; hastanın yatarken başını, duruşunu, anestezi aletlerini ayarlamak sıkıntılı olabiliyordu. Bu aletle mikroskop ve anestezi aletleri sayesinde doktor ve hasta açısından kolaylık sağlanıyor. Hastanın sadece düz pozisyonda yatması yeterli oluyor” dedi.

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Op. Dr. Toygar, şunları söyledi:

“Bu teknoloji hastalar açısından da oldukça İYİ. Çünkü ameliyat çok rahat geçiyor. Cerrahın rahat olması, hastanın da rahat olması demek. Ameliyatın rahat yapılması da çok daha iyi sonuçları doğuracaktır.”

AA

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