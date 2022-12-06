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Dünya Kupası maçında mide bulandıran sosisliyi 200 Lira'ya sattılar

Alkol yasağıyla gündeme gelen Katar'daki Dünya Kupası'nda stat büfesinden sosisli sandviç alan Brezilya taraftarı şok oldu.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 16:12
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Katar'da alkol yasak ama bozuk sandviç satmak serbest

Dünya Kupası maçında mide bulandıran sosisliyi 200 Lira'ya sattılar
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Katar'daki dünya Kupası skandallarla anılmaya devam ediyor.

Son olarak Brezilya'nın Güney Kore'yi 4-1 yendiği maçta bir taraftarın twitter paylaşımı gündem oldu.

Al Thumama Stadyumu'nda maçın devre arasında stat büfesinden sosisli sandviç alan taraftar hayatının şokunu yaşadı.

10 Euro ödeyerek aldığı sandviçin içinden kurumuş ve bozuk sosisi sosyal medya hesabından paylaşan Brezilyalı taraftar adeta isyan etti.

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Objektif
6.12.2022 16:17
Ahlak yoksa neyleyim müslümanı  
 
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