Dünya Kupası maçında mide bulandıran sosisliyi 200 Lira'ya sattılar

Katar'daki dünya Kupası skandallarla anılmaya devam ediyor.

Son olarak Brezilya'nın Güney Kore'yi 4-1 yendiği maçta bir taraftarın twitter paylaşımı gündem oldu.

Al Thumama Stadyumu'nda maçın devre arasında stat büfesinden sosisli sandviç alan taraftar hayatının şokunu yaşadı.

10 Euro ödeyerek aldığı sandviçin içinden kurumuş ve bozuk sosisi sosyal medya hesabından paylaşan Brezilyalı taraftar adeta isyan etti.