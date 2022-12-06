Katar'da çimleri boyuyorlar iddiası ortalığı karıştırdı

Katar'da flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Bu kez haberlerin kaynağı İngiltere.

Tartışmalarla gündeme gelen Katar'daki Dünya Kupası'nda İngiltere'nin Senegal'le oynadığı maç sonrası İngiliz basını çarpıcı bir konuyu gündeme taşıdı.

Zaman zaman sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu Katar'da dev klimalarla statlarda sıcaklık 20 derecelere kadar düşürülüyor.

Ancak maçların oynanmadığı zamanlarda stat çimlerinin bir bölümünün sarardığı ortaya çıktı.

Katarlı yetkililerin Dünya'nın yüzlerce ülkesinden canlı yayınlanan maçlarda sahanın daha canlı görünmesi için zemini yeşile boyadıkları iddiası ortaya atıldı.

İngiltere Senegal maçı sonrası Harry Kane'nin formasındaki yeşil lekelere dikkat çekilen haberde çimlerin boyanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.