6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Katar'da çimleri boyuyorlar iddiası ortalığı karıştırdı

Katar'da çimleri boyuyorlar iddiası ortalığı karıştırdı

Dünyanın gözü Katar'daki Dünya Kupası'nda. 40 dereceyi bulan sıcak havada çimlerin televizyondan daha iyi gözükmesi

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 16:42
Takip Et

Futbolcuların formasındaki yeşil lekeler basının dikkatini çekti

Katar'da çimleri boyuyorlar iddiası ortalığı karıştırdı
+
Aa
-

Katar'da flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Bu kez haberlerin kaynağı İngiltere.

Tartışmalarla gündeme gelen Katar'daki Dünya Kupası'nda İngiltere'nin Senegal'le oynadığı maç sonrası İngiliz basını çarpıcı bir konuyu gündeme taşıdı.

Zaman zaman sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu Katar'da dev klimalarla statlarda sıcaklık 20 derecelere kadar düşürülüyor. 

Ancak maçların oynanmadığı zamanlarda stat çimlerinin bir bölümünün sarardığı ortaya çıktı.

Katarlı yetkililerin Dünya'nın yüzlerce ülkesinden canlı yayınlanan maçlarda sahanın daha canlı görünmesi için zemini yeşile boyadıkları iddiası ortaya atıldı.

İngiltere Senegal maçı sonrası Harry Kane'nin formasındaki yeşil lekelere dikkat çekilen haberde çimlerin boyanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
2
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
3
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
4
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
5
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
6
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
7
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
﻿AB'den Deutsche Bank ve Rabobank'a kartel suçlaması
﻿AB'den Deutsche Bank ve Rabobank'a kartel suçlaması
﻿AB'den Deutsche Bank ve Rabobank'a kartel suçlaması
﻿Su altı güzellikleri keşfedildi
﻿Su altı güzellikleri keşfedildi
﻿Su altı güzellikleri keşfedildi
﻿Kadınlara fuhuş yaptıran 12 çete üyesi tutuklandı
﻿Kadınlara fuhuş yaptıran 12 çete üyesi tutuklandı
﻿Kadınlara fuhuş yaptıran 12 çete üyesi tutuklandı
﻿Perre Antik Kenti’nde sona gelindi
﻿Perre Antik Kenti’nde sona gelindi
﻿Perre Antik Kenti’nde sona gelindi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.