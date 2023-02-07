7 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • En son İran'ı çalştırmıştı. Carlos Queiroz'un yeni takımı belli oldu

En son İran'ı çalştırmıştı. Carlos Queiroz'un yeni takımı belli oldu

2022 Katar Dünya Kupasında İran'ın başında görev yapan Carlos Quieroz, Katar Milli Takımı'nın başına getirildi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 19:00
Takip Et

Katar'da Queiroz dönemi başladı

En son İran'ı çalştırmıştı. Carlos Queiroz'un yeni takımı belli oldu
+
Aa
-

Katar Milli Takımı'nın başına Portekizli teknik adam Carlos Queiroz getirildi.

Katar Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ABD, Kanada ve Meksika'nın birlikte düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na kadar milli takımı 69 yaşındaki Queiroz'un çalıştıracağı kaydedildi.

Queiroz, son üç Dünya Kupası organizasyonu 2014 Brezilya, 2018 Rusya ve 2022 Katar'da İran Milli Takımı'nın başında yer almıştı.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda alınan kötü sonuçların ardından İspanyol Felix Sanchez'in görevine son verilmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
1
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
2
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
3
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
4
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
5
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
6
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
7
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
﻿Apartmanın yarısı ayakta, diğer yarısı yıkıldı
﻿Apartmanın yarısı ayakta, diğer yarısı yıkıldı
﻿Apartmanın yarısı ayakta, diğer yarısı yıkıldı
﻿Depremde ölen öğretmene hüzünlü veda
﻿Depremde ölen öğretmene hüzünlü veda
﻿Depremde ölen öğretmene hüzünlü veda
﻿101 afetzede Ankara'da tedavi ediliyor
﻿101 afetzede Ankara'da tedavi ediliyor
﻿101 afetzede Ankara'da tedavi ediliyor
﻿Fenerbahçeli Lincoln Henrique evini depremzedelere açtı
﻿Fenerbahçeli Lincoln Henrique evini depremzedelere açtı
﻿Fenerbahçeli Lincoln Henrique evini depremzedelere açtı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.