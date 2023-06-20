Katilden şok eden itiraf

Adana’da bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan şüpheli kaçtığı Mersin'de yakalandı. Tutuklanan şüpheli "Aramızda husumet oldu. Bana şikayetimi geri çekmem için baskı yapıp tehdit ediyordu. Dayanamadım, vurdum" dediği öğrenildi.

Katilden şok eden itiraf

İHA'nın haberine göre, olay, 4 gün önce merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki çocuk parkının önünde meydana geldi.

Park önündeki kaldırımda oturan Yusuf Gül ve Ramazan S.’nin yanına gelen kimliği belirsiz bir şahıs, belinden çıkarttığı tabancayla ateş açtı. Gül’ü başından, Ramazan S’yi ise sırtından vuran şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlı ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Gül ve Ramazan S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yusuf Gül, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden toplanan deliller ışığında yaptığı araştırma sonucu olayın şüphelisinin Buğra S. olduğunu belirledi.

Yapılan çalışma sonucu şüphelinin Mersin’de bir adreste saklandığı belirlendi. Şüpheli, polis operasyonuyla belirlenen adreste yakalanıp Adana’ya getirildi.

İfadesinde suçunu kabul eden şüpheli “Yusuf’un ailesiyle girdiğimiz bir tartışmada tabancayla yaralanmıştım. Şikayetçi oldum. Aramızda husumet oldu. Bana şikayetimi geri çekmem için baskı yapıp tehdit ediyordu. Dayanamadım, vurdum” dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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