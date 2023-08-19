Meslek seçimlerinde en çok merak edilen mesleklerden biri de Katip. Üniversite için tercih yapacak adaylar Katiplik mesleğine dair pek çok ayrıntıyı merak ediyor. Peki, Katip nasıl olunur? Katip olma şartları neler?

KATİP KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Katip, devletin idari işlerini yürüten, yazışmaları düzenleyen ve kayıt altına alan görevlilerdir.

Katip olmak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

KATİP NASIL OLUNUR?

Katip olmak isteyenlerin öncelikle lise veya dengi okul mezunu olmaları gerekmektedir. Mezuniyet sonrasında, KPSS sınavına girerek yeterli puanı almaları gerekmektedir. Yeterli puanı alan adaylar, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmek için hak kazanırlar. Bu sınavda başarılı olan adaylar, katip olarak atanabilirler.

Katip olmak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekir:

- Türkiye Cumhuriyeti Ülkesinin vatandaşı olmak,

- En az lise mezunu veya dengi olan bir okuldan mezun olmak,

- KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) sınavına girmek ve yeterli puanı almak,

- Adalet Bakanlığı'nın yapmış olduğu sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmek ve başarılı olmak,

- Sağlık açısından engeli bulunmamak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, kamu haklarından mahrum olmamak,

- Güvenlik soruşturmasına girmiş olmak,

- Arşiv araştırmasının yapılmış olması.

Katip olmak isteyenlerin belirli şartları ve süreçleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartları ve süreçleri yerine getirenler, katip olarak atanarak devletin idari işlerinde yer almaya başlayabilirler.

Katip olmak, güvenli ve güvenceli bir işe sahip olmanın yanı sıra yüksek maaş ve sosyal haklar gibi avantajları da beraberinde getirir. Ancak, katip olmak için gereken şartları yerine getirmek yeterli değildir. Katip olarak çalışacak kişilerin, dürüst, güvenilir, iş disiplinine sahip, hızlı ve doğru yazı yazabilen, iletişim becerileri yüksek ve ekip çalışmasına yatkın olmaları gerekmektedir. Ayrıca, bilgisayar ve ofis programlarını etkin bir şekilde kullanabilmek de katip olmanın önemli bir gerekliliğidir.