Katırtırnağı bitkisi kabızlığa iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan katırtırnağının faydaları dikkat çekti.

Kabızlığı gideren katırtırnağı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık, diğer adıyla konstipasyon, bağırsak hareketlerinin yavaş olması sebebiyle haftada üç veya daha az sayıda dışkılama durumuna verilen isimdir. Dışkılama güçlüğü, dışkının tam boşalamaması, ağrılı dışkılama ve şişkinlik gibi olumsuz durumlara yol açan kabızlık, bağırsak bozuklukları arasında yaygın olarak ortaya çıkmaktadır. Kabızlık bazen tıkayıcı tipte bazen de bağırsak hareketlerinde yavaşlama olarak görülebilmektedir.

Uzun süreli kabızlık durumlarının altında ciddi sağlık sorunları yatıyor olabilir. Kabızlıkla birlikte karın ağrısı, kilo kaybı, makattan kan gelmesi gibi belirtileri varsa, kolonoskopi ve laboratuvar testleri ile bu soruna yol açan neden araştırılmalıdır.

KATIRTIRNAĞI BİTKİSİ NEDİR?

Baklagiller familyasından; dik duran çalı halinde, her zaman yeşil olan odunsu bir bitki cinsidir. Genç sürüngenler, narin yapılıdır. Üzerinde çok sayıda yaprak bulunur veya yapraksızdır. Çiçekleri sarıdır.

NASIL KULLANILIR?

Kaynatılarak bal ile tatlandırılıp günde 3 defa 1′er çay bardağı içilir.

UYARI : Zehirliyebileceğinden dolayı aşırı dozlardan kaçınılmalıdır.