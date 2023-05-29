Katırtırnağı bitkisi mesane hastalıklarına iyi geliyor

Mesane hastalıklarına iyi gelen katırtırnağı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Katırtırnağı bitkisi mesane hastalıklarına iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Mesane hastalıklarına iyi gelen katırtırnağı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KATIRTIRNAĞI BİTKİSİ NEDİR?

Baklagiller familyasından; dik duran çalı halinde, her zaman yeşil olan odunsu bir bitki cinsidir. Genç sürüngenler, narin yapılıdır. Üzerinde çok sayıda yaprak bulunur veya yapraksızdır. Çiçekleri sarıdır.

NASIL KULLANILIR?

Kaynatılarak bal ile tatlandırılıp günde 3 defa 1′er çay bardağı içilir.

UYARI : Zehirliyebileceğinden dolayı aşırı dozlardan kaçınılmalıdır.

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