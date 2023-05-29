Katırtırnağı bitkisi kalp hastalıklarına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan kalp hastalıklarına iyi gelen katırtırnağı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KORONER KALP HASTALIĞI NEDİR?

Koroner (kalbi besleyen) damarları tıkayan problemlerden kaynaklanan hastalıklara 'koroner damar hastalığı' adı verilir. Halk arasında 'damar sertliği' adı verilen birtakım plaklar, bu damarlarda kanın akımını engelleyebilir. Kan akımının engellenmesi ile çabuk yorulma ile ortaya çıkan göğüs ağrısı görülür. Damarın tamamen tıkanması ise yaşamı tehdit eden ve ölümle sonuçlanabilen 'kalp krizi' diye adlandırdığımız tehlikeli tabloya neden olur.

KATIRTIRNAĞI BİTKİSİ NEDİR?

Baklagiller familyasından; dik duran çalı halinde, her zaman yeşil olan odunsu bir bitki cinsidir. Genç sürüngenler, narin yapılıdır. Üzerinde çok sayıda yaprak bulunur veya yapraksızdır. Çiçekleri sarıdır.

NASIL KULLANILIR?

Kaynatılarak bal ile tatlandırılıp günde 3 defa 1′er çay bardağı içilir.

UYARI : Zehirliyebileceğinden dolayı aşırı dozlardan kaçınılmalıdır.