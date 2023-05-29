Katırtırnağı bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk
İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan katırtırnağının faydaları dikkat çekti.
KATIRTIRNAĞI BİTKİSİ NEDİR?
Baklagiller familyasından; dik duran çalı halinde, her zaman yeşil olan odunsu bir bitki cinsidir. Genç sürüngenler, narin yapılıdır. Üzerinde çok sayıda yaprak bulunur veya yapraksızdır. Çiçekleri sarıdır.
KATIRTIRNAĞI BİTKİSİNİN FAYDALARI
- İdrar ve balgam söktürür.
-Hazmı kolaylaştırır.
-Böbrek ve safra kesesi taşlarının düşürülmesine yardım eder.
-Mesane hastalıklarını tedavi eder.
-Romatizma ve nikriste de faydalıdır.
-Kabızlığı giderir.
-Kalp hastalıklarında da kullanılır.
NASIL KULLANILIR?
Kaynatılarak bal ile tatlandırılıp günde 3 defa 1′er çay bardağı içilir.
UYARI : Zehirliyebileceğinden dolayı aşırı dozlardan kaçınılmalıdır.