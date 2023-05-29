Katırtırnağı bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan katırtırnağının faydaları dikkat çekti.

KATIRTIRNAĞI BİTKİSİ NEDİR?

Baklagiller familyasından; dik duran çalı halinde, her zaman yeşil olan odunsu bir bitki cinsidir. Genç sürüngenler, narin yapılıdır. Üzerinde çok sayıda yaprak bulunur veya yapraksızdır. Çiçekleri sarıdır.

KATIRTIRNAĞI BİTKİSİNİN FAYDALARI

- İdrar ve balgam söktürür.

-Hazmı kolaylaştırır.

-Böbrek ve safra kesesi taşlarının düşürülmesine yardım eder.

-Mesane hastalıklarını tedavi eder.

-Romatizma ve nikriste de faydalıdır.

-Kabızlığı giderir.

-Kalp hastalıklarında da kullanılır.

NASIL KULLANILIR?

Kaynatılarak bal ile tatlandırılıp günde 3 defa 1′er çay bardağı içilir.

UYARI : Zehirliyebileceğinden dolayı aşırı dozlardan kaçınılmalıdır.