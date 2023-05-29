Katırtırnağı bitkisi romatizmaya iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan romatizmaya iyi gelen katırtırnağı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Katırtırnağı bitkisi romatizmaya iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan romatizmaya iyi gelen katırtırnağı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır. Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.

KATIRTIRNAĞI BİTKİSİ NEDİR?

Baklagiller familyasından; dik duran çalı halinde, her zaman yeşil olan odunsu bir bitki cinsidir. Genç sürüngenler, narin yapılıdır. Üzerinde çok sayıda yaprak bulunur veya yapraksızdır. Çiçekleri sarıdır.

NASIL KULLANILIR?

Kaynatılarak bal ile tatlandırılıp günde 3 defa 1′er çay bardağı içilir.

UYARI : Zehirliyebileceğinden dolayı aşırı dozlardan kaçınılmalıdır.

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