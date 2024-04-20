Katledilen Filistinli sağlıkçılar Londra’da anıldı

Kaynak: AA
Katledilen Filistinli sağlıkçılar Londra’da anıldı
İsrail’in Gazze’de öldürdüğü Filistinli sağlık çalışanları İngiliz sağlık çalışanları tarafından Londra’da anıldı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın karşısında toplanan İngiliz sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinli meslektaşları için anma töreni düzenledi.

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Törene üniformalarıyla katılan sağlık çalışanları, Gazze'de öldürülen meslektaşlarının isimlerini okudu ve 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gazze'de hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını temsilen yere sağlıkçılara ait üniformalar bırakıldı.

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Törende konuşan fizyoterapist Uroosa Mayet, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler arasında Filistinli doktorlar, sağlık görevlileri, fizyoterapistler, konuşma ve dil terapistleri, eczacılar, psikologlar ve laboratuvar teknisyenleri olduğunu anlattı.

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