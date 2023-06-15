Kavcıoğlu'nun başına geçtiği BDDK Sarayı kızdıracak bilgiyi açıkladı

Parası biten bankaya koştu, borçlu sayısı katlandı. Açıklama Şahap Kavcıoğlu'nun başına getirildiği BDDK'dan geldi.

Kavcıoğlu'nun başına geçtiği BDDK Sarayı kızdıracak bilgiyi açıkladı

Enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle çıkmaza giren vatandaşın bankalara borcu bir yılda neredeyse ikiye katladı. Tüketici kredileri ve kredi kartı harcamalarının toplam miktarı Haziran 2022-Haziran 2023 döneminde yüzde 82.5 artarak 1 trilyon 143 milyar liradan 2 trilyon 87 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre vatandaşların bankalardan kullandığı tüketici kredilerinin miktarı son bir yılda yaklaşık 500 milyar lira artarak 878 milyar liradan 1 trilyon 366 milyar liraya yükseldi.

BDDK'nın 2023 yılı Haziran ayı birinci hafta verilerine son bir yılda kredilerde en büyük artış oranı yüzde 275’lik oranla taşıt kredisinde yaşandı.

Konut kredisi yüzde 29,6 artışla 334 milyar liradan 434 milyar liraya, taşıt kredisi ise 21 milyar liradan artışla 80 milyar liraya yükseldi.

Bireysel kredi kartı harcamaları da yüzde 172 artışla 265 milyar liradan 721 milyar liraya çıktı.

BORÇLU SAYISI İKİYE KATLADI

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, Mart 2023 itibariyle bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,1 milyon kişi artarak 38,5 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 49 bin TL düzeyinde gerçekleşti. Mart ayında 173 bin kişi ilk defa kredi kartı, 170 bin kişi ise ilk defa tüketici kredisi kullandı.

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