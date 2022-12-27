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Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklamalar. Kavga iddialarına yanıt verdi

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 21:00
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Kavga iddialarına yanıt verdi. Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklamalar

Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklamalar. Kavga iddialarına yanıt verdi
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Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, 2023'e kazanarak girecekleri için mutlu olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Aradan sonra üçüncü resmi maçımız oldu, üçüncü galibiyeti aldık. Tüm takımımı tebrik ediyorum, 2023'e kazanarak giriyoruz, önemli olan da kazanmaktı." dedi.

Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Lucas Biglia'nın durumu hakkında, "Biglia'nın bileğinde sinismus bağında problem var gibi gözüküyor. Durumu bu hafta netleşecek. Dokuz güne yakın süremiz var, toparlamak için elimizden geleni yapacağız. Olmazsa da kadromuzda kim varsa en iyi sonucu almak adına sahada olacağız." açıklamasında bulundu.

KAVGA İDDİALARINA YANIT

Emre Belözoğlu, Galatasaray yenilgisinin ardından soyunma odasında bazı futbolcularla kavga ettiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine ise şöyle konuştu:

"Öncelikle çok üzgünüm, üzgün olmak ne kadar yeterli? 16-17 yaşından beri hep aynı gündem ve durumla karşı karşıya kalmak ve spor medyasında hiçbir şeyin değişmediğine şahit olmak üzücü. Aynı gündemle ne yazık ki çırılçıplak bir gerçeği değil, apaçık bir yalanı dinlemeyi tercih etmek, yalanı konuşmak... Bizim de görevimiz olarak bir yalancının söylediği yalanın, yalan olduğunu anlatmakla, ispat etmeye çalışmakla ömrümüz geçti. Çok güzel bir hikaye var, yalanla gerçeğin kısa bir dostluğu oluyor. Yalan bir şekilde gerçeği kandırıyor, kıyafetlerini üstüne giyiyor, çırılçıplak şekilde gerçek sokaklarda gezerken, herkes yalanın peşinde koşuyor. Bence spor medyasında bu tarz insanların olması, suyun bulanıklığından beslenen insanların olması mesleğinizin itibarıyla ilgili çok büyük problem. Hiçbir zaman hiçbir oyuncumla tartışacak değilim."

Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım ve Epureanu'nun kadro dışı olması hakkında ise, "Hasan Ali ile çalışma anlayışımızın aynı olmadığımızı düşündüğümden, kendisini kamp sonu telefonla arayıp net bir şekilde düşüncemi söyledim. Epureanu ile alakalı da kendisini düşünmediğimi ilettim. Kampın ilk etabında bizle beraberlerdi. Aldığım kararların 7-0'a bağlı olduğunu konuşmak, az önce konuştuğum konulara hizmet etmekten öteye gitmiyor. Üzgünüm, ülkemde bu tarz konuların konuşulması ve ne yazık ki bu insanların itibar görmesi... Yapacak bir şey yok, çok küçük yaştan beri bu mücadeleye alışığız, elimizden geldiğince mücadele edeceğiz, doğruları, inandıklarımızı uygulamaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

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