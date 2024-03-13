Kavgayı ayırırken bıçaklanarak öldürüldü

Diyarbakır’ın Hani ilçesi Merkez Mahallesi Camii Sokak’ta meydana gelen olayda, İddiaya göre Tello G. ile Veysi N. arasında, alacak meselesi sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışma, kavgaya dönüşünce Tello G., Veysi N.’nin bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Bu esnada kavgayı ayırmak isteyen Ebedin Karataş isimli vatandaş, Veysi N.’nin savurduğu bıçakla boğazından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Hani Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ebedin Karataş isimli vatandaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Karataş’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Zirve Mahallesi’ndeki aile kabristanında defnedildi. Tello G.’nin hastanedeki tedavisi sürerken, olayın ardından kaçan Veysi N.’nin yakalanması çalışma başlatıldı.