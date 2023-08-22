Kayahan'ın eski eşi İpek Açar'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, 2019 yılında Alper Kömürcü ile evlenmişti. 5 aylık hamile olduğu ortaya çıkan 47 yaşındaki Açar'ın bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.

Kayahan'ın eski eşi İpek Açar'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

2019'da yaşamlarını birleştiren İpek Açar ve Alper Kömürcü'den mutlu haber geldi. İpek Açar, yıllar sonra ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. 5 aylık hamile olan İpek Açar, erkek bebek bekliyor.

ipek-acar-ile-alper-komurcu-nun-erkek-cocugu-olacak-fbzm9.jpg

Yaz başında Bodrum'a yerleşen ve sadece konserler ve tv çekimleri için İstanbul'a gelen İpek Açar ve Alper Kömürcü, daha önce verdikleri röportajda "İnşallah ailemize yeni bireyler katılır, evlat edinmek istiyoruz, ikimizde bebekleri çok seviyoruz, imkanlarımız dahilinde evlat edinmek istiyoruz" demişlerdi.

ipek-acar-ile-alper-komurcu-nun-erkek-cocugu-olacak-juqxm.jpg

Evlendikten sonra evlat edinmek için başvuran çift, büyük bir sürprizle karşılaştı ve kendi bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor.

ipek-acar-ile-alper-komurcu-nun-erkek-cocugu-olacak-a68uz.jpg

İpek Açar "Evlat sahibi olmayı istemenin ne olduğunu iyi biliyoruz. Bunu isterken yıllarca beklemenin ne olduğunu da biliyoruz. Allah, bize bir çocuk nasip etti. İsterim ki isteyen herkese de nasip etsin. Doğumu yaptıktan sonra başvurumuzu geri çekeceğiz. Bir ailenin hakkına girmek istemiyoruz. Çünkü bizim yerimize bir aile bir sıra atlayacak. Onların da çocuk sahibi olması bizi mutlu edecek" açıklamasını yaptı.


İlgili Haberler
Merhum sanatçı Kayahan'ın eski eşi İpek Açar hamile olduğunu öğrendi
İpek Açar ve Alper Kömürcü İstanbul'u terk etti. Evlerini kiraya verdiler
Kayahan'ın yeğenine Kayahan şarkıları yasak! İpek Açar’ı işaret etti 
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Son Haberler
Yaya geçidindeki yayaya otobüs çarptı Güncel
Yaya geçidindeki yayaya otobüs çarptı
Tarımda enflasyon bir yılda üçte bir oranında arttı Ekonomi
Tarımda enflasyon bir yılda üçte bir oranında arttı
Endonezya ve Boeing’ten F-15 anlaşması Dünya
Endonezya ve Boeing’ten F-15 anlaşması
1 kaşığı bile cildi yaşlanmaya karşı koruyor. Bitkilerin kralı ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
1 kaşığı bile cildi yaşlanmaya karşı koruyor. Bitkilerin kralı ortaya çıktı
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Hasta yakınlarının döverek yoğun bakımlık ettiği doktor İsviçre’ye gidiyor Güncel
Hasta yakınlarının döverek yoğun bakımlık ettiği doktor İsviçre’ye gidiyor
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor Güncel
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor