Merhum sanatçı Kayahan'ın eski eşi İpek Açar hamile olduğunu öğrendi

2019 yılında Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar, sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayacağını düşünerek 3 yıl önce evlatlık başvurusu yapmıştı. Başvurularının tamamlanmasını beklerken İpek Açar hamile olduğunu öğrendi.

Merhum sanatçı Kayahan'ın eski eşi İpek Açar hamile olduğunu öğrendi

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, 2019 yılında Alper Kömürcü ile nikah masasına oturdu. Sağlık sorunlarından dolayı yeniden çocuk sahibi olamayacağını öğrenen Açar'ın bebek beklediği ortaya çıktı

EVLATLIK BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKMEDİLER

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha önce verdiği bir röportajda "Benim sağlık problemim var, o yüzden bir kez daha çocuk sahibi olamam" diyen Açar, eşi Alper Kömürcü ile 3 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurdu.

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3 yıldır prosedürlerin tamamlanmasını bekleyen çift aldığı bebek müjdesiyle şaşkına döndü. Birkaç ay önce Bodrum'a yerleşen ve sadece işleri için İstanbul'a gelen 45 yaşındaki sanatçı hamile olduğunu öğrendi. Büyük bir mutluluk yaşayan çift, hamilelik sürecini gözlerden uzak şekilde geçirmek istiyor. Çift aldıkları güzel haberin ardından evlatlık başvurusunu geri çekmedi.

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