Kayaların arasından süzülerek aniden saldırdı! Çoban iki elini açarak isyan etti

Kaynak: İHA
Kayaların arasından süzülerek aniden saldırdı! Çoban iki elini açarak isyan etti
Kars’ta kurtlar koyun sürüsüne saldırarak 70’ini telef ederken, koyunların sahibi yetkililerden yardım istedi.

Kars'ın merkeze bağlı Çalgavur köyünde kurt saldırısı gerçekleşti. Kurtlar, arazide otlayan Erol Savaş’a ait koyunlara saldırdı.

Sürüye dalan kurtlar yaklaşık 70 koyunu telef ederken, çok sayıda koyunu da yaraladı. Kurtların saldırısına uğrayan koyunlar araziye dağıldı.

Telef olan koyunlar ise kameralara yansırken, koyunların sahibi Erol Savaş, yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Öte yandan, havaların ısınmasıyla beraber araziye çıkan hayvanların sahipleri, kurt saldırısı nedeniyle çok sayıda sürü sahibi çoban köpekleriyle hayvanlarını araziye çıkarıyor.

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