Kayalıklara oturan gulet battı. Denizde can pazarı

Bodrum'da 15 metre büyüklüğündeki gulet önce kayalıklara oturdu sonra da battı. Guletteki üç kişi kurtarıldı

KAYNAK: DHA
Kayalıklara oturan gulet battı. Denizde can pazarı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kayalıklara oturan 15 metre uzunluğundaki gulet battı. Teknedeki 3 kişiyi, bölgeden geçen başka teknedekiler kurtardı.

Bodrum'da Haremtan Koyu'nda kıyıya yakın noktada seyir halinde olan 'Gülden Irmak' isimli gulet, saat 11.00 sıralarında kayalıklara oturdu. 15 metrelik tekneyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Teknedeki 3 kişi, bölgeden geçen başka teknedekiler tarafından kurtarıldı. Tekne ise halatla başka tekne tarafından çekildi. Ancak, gövdesi zarar gören gulet, kayalıklardan kurtulduktan sonra su almaya başladı. Yarıya kadar suya gömülen gulet, Haremtan Koyu sahiline yakın bir noktaya kadar çekildi. Bu süreçte iyice su alan tekne tamamen battı.Teknenin yeniden su üzerine çıkarılması için ayrıca çalışma yapılacağı bildirildi.

gulettunnu6677.jpg

gulet445556.jpg

gulet555666.jpg

gulet-fotototo77778.jpg

Öne Çıkanlar
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Son Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim uyarısı: Asıl zamları o zaman göreceksiniz Güncel
Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim uyarısı: Asıl zamları o zaman göreceksiniz
Adıyaman’daki orman yangını söndürüldü Güncel
Adıyaman’daki orman yangını söndürüldü
Fransa’dan sert çıkış: Darbecilerin yarına kadar zamanı var Dünya
Fransa’dan sert çıkış: Darbecilerin yarına kadar zamanı var
Norwich City'den flaş Rashica kararı. Galatasaray taraftarını sevindirecek gelişme Spor
Norwich City'den flaş Rashica kararı. Galatasaray taraftarını sevindirecek gelişme
Güldür Güldür Show'da flaş ayrılık Magazin
Güldür Güldür Show'da flaş ayrılık
Fahrettin Koca'dan vatandaşlara kritik uyarı Güncel
Fahrettin Koca'dan vatandaşlara kritik uyarı
74 yaşındaki kadını sopalarla darp ettiler. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı Güncel
74 yaşındaki kadını sopalarla darp ettiler. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı