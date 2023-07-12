Kayalıklardan düşen yaşlı adam kurtarıldı

Bursa’da kayalıklardan düşerek yaralanan yaşlı adam ekiplerin hummalı çalışması sonucu kurtarıldı.

Kayalıklardan düşen yaşlı adam kurtarıldı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya mevkiinde bulunan kayalıklarda gerçekleşti. Bahattin Demirtaş (71), oğlu İrfan Demirtaş ile dolaşmak için Kaplıkaya mevkiinde bulunan kayalıklara çıktı. Kayalıklarda bir anda dengesini kaybeden yaşlı adam, yüksekten düşerek yaralandı.

aw933556-02.jpg Oğlu İrfan Demirtaş 112 Acil Sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Bahattin Demirtaş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

aw933556-05.jpg Hastanede tedavi altına alınan Bahattin Demirtaş’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. (İHA)

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