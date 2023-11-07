Kayapınar'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 473’üncü sokakta meydana geldi.

Bir internet kafenin önünde bekleyen şahıs, kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı vatandaş, çevredeki vatandaşların yardımıyla özel araca bindirilip Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve

Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.