Kaybolan 2 çocuk annesi ormanda bulundu

Mersin’in Bozyazı ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan iki çocuk annesi kadın ormanlık alanda bulundu.

KAYNAK: İHA
Kaybolan 2 çocuk annesi ormanda bulundu



Olay, ilçeye bağlı Beyreli Mahallesi Karabucak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, önceki gün eşi ile tartışıp evden çıkan iki çocuk annesi 45 yaşındaki Ayşe Çelik’den haber alınamadı.

Durumdan bugün haberdar olan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri ve aile bireyleri arama çalışması yaptı.

Akşam saatlerinde yapılan arama çalışmasında kayıp kadın mahallenin üst tarafında yer alan Azı Tepesi'ndeki ormanlık alanda sağ bulundu. Bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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