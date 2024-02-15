Kahvaltı sofralarınızın baş köşesinden asla ayıramayacağınız kaygana tarifi, içinde Karadeniz özlemi olan herkes için geliyor.

MALZEMELER:

- 4 adet yumurta

- 1 su bardağı un

- 1 su bardağı süt

- 1/3 demet maydanoz

- 1/3 demet dereotu

- 3 dal taze soğan

- 1 tatlı kaşığı tuz

KAYGANA NASIL YAPILIR?

Mükemmel kıvamda bir kaygana yapabilmek için, yukarıdaki ölçülerle un, süt ve tuz bir karıştırma kabının içerisine alınır ve çırpılır. Daha sonra yumurtalar eklenir ve tekrar karıştırılır. Karışımın içine ince ince doğranmış maydanoz, taze soğan ve dereotu eklenir.

Tüm malzemeler iyice karıştıktan sonra, bir krep tavasına biraz sıvı yap ilave edilip ocakta ısıtılır. Yağ kızınca, hazırlanan kaygana hamurundan bir kepçe olacak şekilde tavaya dökülür. Altlı üstlü güzelce pişirilir.

Pişen kayganaları bir servis tabağına alın.

Afiyet olsun.