Kaygana Tarifi

Kaynak: Haber Merkezi Serpil Demir
Kaygana Tarifi
Muhteşem Türk mutfağımızın bir lezzeti daha karşınızda. Karadeniz’in yöresel lezzeti kaygana tarifine bayılacaksınız.

Kahvaltı sofralarınızın baş köşesinden asla ayıramayacağınız kaygana tarifi, içinde Karadeniz özlemi olan herkes için geliyor.

kaygana-asama-6.jpg

MALZEMELER:

- 4 adet yumurta

- 1 su bardağı un

- 1 su bardağı süt

- 1/3 demet maydanoz

- 1/3 demet dereotu

- 3 dal taze soğan

- 1 tatlı kaşığı tuz

kaygana-10818ea5-1297-4de2-a711-041dfc65572a.jpeg

KAYGANA NASIL YAPILIR?

Mükemmel kıvamda bir kaygana yapabilmek için, yukarıdaki ölçülerle un, süt ve tuz bir karıştırma kabının içerisine alınır ve çırpılır. Daha sonra yumurtalar eklenir ve tekrar karıştırılır. Karışımın içine ince ince doğranmış maydanoz, taze soğan ve dereotu eklenir.

Tüm malzemeler iyice karıştıktan sonra, bir krep tavasına biraz sıvı yap ilave edilip ocakta ısıtılır. Yağ kızınca, hazırlanan kaygana hamurundan bir kepçe olacak şekilde tavaya dökülür. Altlı üstlü güzelce pişirilir.

Pişen kayganaları bir servis tabağına alın.

Afiyet olsun.

pazili-kaygana-one-cikan.webp

kaygana-tarifi-nasil-yapilir.jpg

İlgili Haberler
İrmik tatlısı nasıl yapılır?
İrmik tatlısı nasıl yapılır?
Son Haberler
Ajax’tan Ahmet Can Kaplan kararı Spor
Ajax’tan Ahmet Can Kaplan kararı
Fayans aralarını dakikalar içinde beyazlatan 5 formül İpucu
Fayans aralarını dakikalar içinde beyazlatan 5 formül
Batan geminin yağcısı iki gün önce inmiş Gündem
Batan geminin yağcısı iki gün önce inmiş
Ferdi Kadıoğlu gitti gidiyor! Ali Koç bizzat açıkladı Spor
Ferdi Kadıoğlu gitti gidiyor! Ali Koç bizzat açıkladı
PTT aracı ile otomobil çarpıştı Gündem
PTT aracı ile otomobil çarpıştı
Son dakika... CHP Genel Başkan Yardımcısı istifa etti Gündem
Son dakika... CHP Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
Milli Takım'ın dünya sıralamasındaki yeri açıklandı Spor
Milli Takım'ın dünya sıralamasındaki yeri açıklandı