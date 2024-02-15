İrmik tatlısı nasıl yapılır?

Damla Baylan
İrmik tatlısı nasıl yapılır?
Yemeklerin üzerine çayın yanına vazgeçilmezimiz tatlılar lezzetleriyle damaklarımızı şenlendiriyor. Özellikle akşam saatlerinin vazgeçilmezi olan tatlılar bin bir çeşidiyle hafızalara kazınıyor.

Şimdi vereceğimiz İrmik Tatlısı pratik oluşuyla ve lezzetiyle vazgeçilmeziniz olacak.

Şerbeti için;
4 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

Bir kaç damla limon suyu
Kek Harcı İçin Malzemeler;
3 tane yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvıyağ

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

Elenmiş 1 su bardağı un

Elenmiş 1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Malzemelerimizi eksiksiz şekilde hazırlayalım çünkü kek hamurun kabarıklığı ve lezzeti önemli.

İrmik Tatlısı Yapılışı

  1. İlk etapta şerbeti için tencereye şeker ve suyu alarak karıştırın.
  2. Ardından şerbetimizi orta ateşte kaynatın.
  3. Kaynamaya başladıktan 20 dakika sonra limon suyunu ekleyelin ve 5 dakika daha kaynatarak ocaktan alın, soğumaya bırakın.
  4. Keki için uygun bir karıştırma kabına yumurta ve şekeri alarak beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpın.
  5. Üzerine sıvı yağ ve yoğurt ekleyerek çırpmaya devam edin.
  6. İrmik, elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave ederek son kez çırpın..
  7. Kek harcımızı tereyağı ile yağladığınız 27cm’lik kare borcama boşaltalım ve önceden ısıttığınız 170°C fırında yaklaşık 30 dakika pişmeye bırakın.
  8. Kekimiz piştikten sonra fırından alarak ılımaya bırakın.
  9. Ilıyan kekimizin üzerine şerbetin yarısını gezdirin.
  10. Daha sonra kekimizi dilimleyelin ve kalan yarısını da dökün.
  11. Son olarak irmik tatlınızı dilediğimiz şekilde süsleyelin ve servis edin.. Afiyet olsun!

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