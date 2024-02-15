İrmik tatlısı nasıl yapılır?

Şimdi vereceğimiz İrmik Tatlısı pratik oluşuyla ve lezzetiyle vazgeçilmeziniz olacak.
Şerbeti için;
4 su bardağı toz şeker
5 su bardağı su
Bir kaç damla limon suyu
Kek Harcı İçin Malzemeler;
3 tane yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı sıvıyağ
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı irmik
Elenmiş 1 su bardağı un
Elenmiş 1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Malzemelerimizi eksiksiz şekilde hazırlayalım çünkü kek hamurun kabarıklığı ve lezzeti önemli.
İrmik Tatlısı Yapılışı
- İlk etapta şerbeti için tencereye şeker ve suyu alarak karıştırın.
- Ardından şerbetimizi orta ateşte kaynatın.
- Kaynamaya başladıktan 20 dakika sonra limon suyunu ekleyelin ve 5 dakika daha kaynatarak ocaktan alın, soğumaya bırakın.
- Keki için uygun bir karıştırma kabına yumurta ve şekeri alarak beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpın.
- Üzerine sıvı yağ ve yoğurt ekleyerek çırpmaya devam edin.
- İrmik, elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave ederek son kez çırpın..
- Kek harcımızı tereyağı ile yağladığınız 27cm’lik kare borcama boşaltalım ve önceden ısıttığınız 170°C fırında yaklaşık 30 dakika pişmeye bırakın.
- Kekimiz piştikten sonra fırından alarak ılımaya bırakın.
- Ilıyan kekimizin üzerine şerbetin yarısını gezdirin.
- Daha sonra kekimizi dilimleyelin ve kalan yarısını da dökün.
- Son olarak irmik tatlınızı dilediğimiz şekilde süsleyelin ve servis edin.. Afiyet olsun!
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