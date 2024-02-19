Çatkapı gelen misafirler için su muhallebisi tarifi! Sadece 15 dakikaya ihtiyacınız var

Su muhallebisi, birçok evde sıkça yapılan ve kolaylıkla hazırlanabilen bir tatlıdır. Ancak, muhallebi yaparken bazı önemli noktalar göz ardı edildiğinde, ideal kıvam ve lezzet elde etmek zorlaşabilir. Öncelikle, su ve diğer malzemelerin oranı dengeli olmalıdır. Eğer bu dengesiz olursa, muhallebi sulu ve kıvamsız bir görünüm alabilir.

Muhallebi pişirilirken sürekli karıştırılması gerekmektedir. Nişastanın jelatinleşmesi sonucu oluşan kıvam, karıştırılmazsa bozulabilir ve bu da muhallebinin topaklanmasına neden olabilir. Muhallebiyi düşük ateşte yavaşça pişirmek önemlidir. Yüksek ısıda hızlı pişirme, nişastanın köpürmesine ve muhallebinin düzensiz bir görünüm almasına neden olabilir.

Muhallebi piştikten sonra, oda sıcaklığına inene kadar bekletilmeli ve tüketilmemelidir. Aksi takdirde, pürüzsüz kıvamı bozulabilir. Kıvamı tutmayan muhallebiyi atmak yerine, nişasta ekleyerek düzeltebilirsiniz. Böylece, lezzeti bozulmadan yeniden denenebilir. Dikkatli bir şekilde hazırlanan ve pişirilen su muhallebisi, lezzetli ve ideal kıvama kolayca ulaşabilen bir tatlıdır. Yukarıdaki ipuçlarıyla muhallebi yapımında başarılı olabilirsiniz.

SU MUHALLEBİSİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER?

Su muhallebisi tarifi için gereken malzemeler aşağıdaki gibidir:

• 5 su bardağı su

• 1 su bardağı buğday nişastası

• 1 su bardağı şeker (şeker miktarını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

• 1 tatlı kaşığı gül suyu (veya isteğe göre alternatif olarak 1 paket vanilya)

Bu malzemelerle lezzetli bir su muhallebisi yapabilirsiniz.

SU MUHALLEBİSİ NASIL YAPILIR?

Su muhallebisi yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. Tüm malzemeleri (su, nişasta ve şeker) bir tencereye alın.

2. Orta ateşte kıvam alana kadar karıştırarak kaynatın.

3. Kıvam alan muhallebiye gül suyu veya vanilyayı ekleyin.

4. İster sıcak ister soğuk tüketebilirsiniz.

5. Eğer tatlıları soğuk tüketecekseniz muhallebiyi ıslatılmış kaplara paylaştırın ve buzdolabında iyice soğuduktan sonra servis tabağına ters çevirip süsleyip servis edebilirsiniz. Bu tarifte buğday nişastası yerine mısır nişastası kullanabilirsiniz. Hazırladığınız su muhallebisinin üzerine ceviz kırıkları serpebilir ve biraz pekmez gezdirebilirsiniz.

SU MUHALLEBİSİ PÜF NOKTALARI

Su muhallebisi yaparken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları aşağıdaki gibidir:

1. Muhallebinizi karıştırarak topak oluşumunu engelleyin.

2. Kullanacağınız kaseleri muhallebiyi koymadan önce ıslatın. Bu şekilde muhallebi kaseden daha rahat çıkar.

3. Muhallebi yaparken pişirme kısmına geçmeden önce nişastanın süte iyice yedirilmesi lezzeti arttırır.

4. Tüm malzemeler tencereye aktarıldıktan sonra ocağın altını henüz açmadan önce malzemelerin birbirine iyice karıştırılıp yedirilmesi gerekmektedir.

5. Malzemelerin iyice karıştırılması ve lezzetin artması açısından bir diğer önemli yöntem ise nişastanın daha sonrasında ilave edilmesidir.

6. Karışım içerisine son aşamada tereyağı ilave edilmesi lezzeti arttırır.

7. Karışım kıvam almamışken ve tüm malzemeler henüz ocağa alınmamışken içerisine yumurta sarısının eklenmesi daha yoğun ve lezzetli bir muhallebi elde edilmesini sağlar.

8. Muhallebi kıvamı ayarlanırken eğer istenenden daha sıvı bir karışım elde edildiyse ayrı bir tencerede nişasta açıldıktan sonra koyulaşıncaya dek kısık ateşte pişirilir.

9. Kıvam istenenden katı olduysa da içerisine bir miktar süt eklenip çırpıcı ile açılarak kıvam daha sıvı bir hale getirilebilir.

10. Tarifte buğday nişastası yerine mısır nişastası kullanabilirsiniz.

11. Hazırladığınız su muhallebisinin üzerine ceviz kırıkları serpebilir ve biraz pekmez gezdirebilirsiniz.

MUHALLEBİ NASIL SAKLANIR?

Muhallebiyi saklamanın bazı önemli noktaları vardır:

1. Muhallebiyi uzun süre saklamak istiyorsanız, hazırlarken kullandığınız tüm malzemelerin taze olmasına dikkat etmelisiniz.

2. Muhallebiyi servis kaselerine paylaştırdıktan sonra üzerini bir kaşık yardımı ile düzeltin.

3. Tatlılarınız oda sıcaklığına geldikten sonra üzerini streç ile kapatarak dinlenmesi için buzdolabına kaldırın.

4. Muhallebiyi en az 3 saat dinlenmeye bırakın.

5. Dinlenen muhallebinizi dolaptan alın ve dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edin.

Bu yöntemlerle muhallebinizi taze ve lezzetli tutabilirsiniz.