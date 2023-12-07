Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. 2 yaralı

Kırıkkale'de bir otomobil sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarptı. Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

KAYNAK: İHA
Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. 2 yaralı

Kaza, Kırıkkale ile Ankara arasında olan D200 karayolu üzerindeki Irmak köyü virajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Y. idaresindeki 34 PT 537 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan S.Y. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince, trafiğin akışı kontrollü olarak sağlandı. Kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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