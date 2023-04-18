Kayınbiraderlerinden birini öldürüp, diğerini yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

Olayın ardından intihara kalkışan Ömer D. aynı tabanca ile kendisine ateş etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Abdullah Polat hayatını kaybetti.

İhbar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Olay, saat 16.00 sıralarında Alibaba Mahallesi 4'üncü Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında yaşandı.

Ömer D., eşi Gamze D. ile boşanma aşamasında olması nedeniyle bir süredir husumet yaşadığı kayınbiraderleri Abdullah Polat ile Ömer Polat'ın evine gitti.

Ömer D. ile kayınbiraderleri arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Ömer D., iddiaya göre üzerindeki tabanca ile rehin aldığı kayınbiraderlerinden Abdullah Polat'ı başından vurarak öldürürken, Ömer Polat'ı ise yaraladı.

Ardından kendi başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kalçasından yaralanan Ömer Polat Numune Hastanesi'nde, Ömer D., ise ambulansla kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Ömer D.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kayınbirader Ömer Polat'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Abdullah Polat'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ



Kayınbiraderleri Abdullah Polat'ı başından vurarak öldüren ve Ömer Polat'ı yaraladıktan sonra aynı tabanca ile kendisini vuran Ömer Dündar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dündar’ın cenazesi otopsi için hastanenin morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.