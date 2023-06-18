Kayınpederi ve eski eşini pompalı tüfekle öldürdü

Gaziantep’te baba ve kızın pompalı tüfekle öldürüldüğü anlar kameralara yansıdı. Videoda kayınpederin damadı engellemeye çalışırken vurulduğu görülüyor.

Kayınpederi ve eski eşini pompalı tüfekle öldürdü

İHA
Olay, Cuma günü öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mertcan Köse (25), boşanma sonrası 4 aylık çocuklarının velayeti için adliyede atılan son imzaların ardından eski eşi Bilge Kaya ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'nın bulunduğu aracı takip etti.

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Bir süre devam eden takibin ardından aracı durduran Köse, araçta bulunan eski eşine ve kayınpederine pompalı tüfekle defalarca ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği baba-kız, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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Görüntülerde kızın babasının, kızını öldürmek için gelen eski damadını durdurmaya çalıştığı görülürken, zanlı araçta bulunan kadını ateş ederek öldürdükten sonra, kayınpederini de vurarak öldürdü.
Kaçan katil zanlısını yakalama çalışmaları sürüyor.

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