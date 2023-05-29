Kayıp kadın dağ taş aranıyor

Denizli’nin Bekilli ilçesinde eşiyle birlikte ormanlık alanda mantar ararken kaybolan yaşlı kadın, dağ taş aranıyor.

Kayıp kadın dağ taş aranıyor

Bekilli İlçesine bağlı Gömce Mahallesi’nde yaşayan 72 yaşındaki Ayşe Koç, dün öğle saatlerinde eşi Ahmet Koç ile birlikte mahalle yakınındaki İmralı Yolu bölgesine mantar aramak için gitti. Ormanlık alanda mantar arayan Ayşe Koç, bir süre sonra gözden kayboldu.

aw901698-02.jpg Koca Ahmet Koç, eşini tüm aramalarına rağmen bulamayınca jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden jandarma ve arama kurtarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Gece saatlerine kadar devam eden arama çalışmalarında Ayşe Koç bulunamadı.

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SU BİRİKİNTİLERİ BOŞALTILDI

Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başlayan ekipler, su birikintileri dahil kepçe yardımıyla alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gece saatlerinde de çalışmaların süreceği öğrenilen ormanlık alanda çok sayıda vatandaşta aramaya destek veriyor. (İHA)

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