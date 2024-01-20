Kayıp olan 12 yaşındaki çocuk ölü olarak bulundu

Edinilen bilgilere göre, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesinde 12 yaşındaki V.T., dün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla oyun oynamak için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Çocuğun bir daha eve dönmemesi üzerine ailesi tarafından polis ekiplerine haber verildi.

Arama çalışmalarına başlayan ekipler ve kayıp çocuğun ailesi, saat 02.00 sıralarında V.T.’nin cansız bedenine ulaştı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemeden sonra çocuğun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsiden sonra V.T.’nin cenazesi ailesine teslim edildi.

Mahalle mezarlığına defnedilen 12 yaşındaki V.T.’nin ölümüyle alakalı soruşturma başlatıldı.