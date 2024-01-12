Kayıp Rus turist ile ilgili flaş gelişme! Doğa yürüyüşünde bir anda ortadan kaybolmuştu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kayıp Rus turist ile ilgili flaş gelişme! Doğa yürüyüşünde bir anda ortadan kaybolmuştu
Antalya'da tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra haber alınamayan 40 yaşındaki Rus vatandaşı Nadezhda Larygina'nın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Kemer ilçesinde tatil yapan Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 31 Aralık’ta konakladığı 5 yıldızlı otele geldi. 4 Ocak’ta tek başına doğa yürüyüşüne çıktı ve geri dönmedi.

8 Ocak’ta dönüş bileti bulunan Larygina’nın havalimanından da çıkış yapmadığı saptandı. Otel odasına Larygina’nın eşyaları ve belgeleri bulundu, cep telefonunun ise olmadığı tespit edildi.

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Bunun üzerine Larygina’nın doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepe mevkisinde arama çalışmaları başladı.

10 Ocak’tan bu yana yoğun şekilde sürdürülen arama çalışmalarına 40 kişiden oluşan AFAD, KEMKUT, MAKSAT, AKUT, SKUT, İHH ve ANDA üyelerinden oluşan ekipler katıldı.

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BİRİ BOŞ, İKİ İÇKİ ŞİŞESİ

Larygina’nın cep telefonuna bulunduğu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 400 metre uzaklıktaki ormanlık alanda Larygina’nın cansız bedenini buldu.

Larygina’nın cesedinin yanında biri boş, diğeri dolu iki içki şişesi olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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