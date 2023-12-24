Kayıp yaşlı kadını jandarma buldu

Kaynak: İHA
Kayıp yaşlı kadını jandarma buldu
Balıkesir’de 2 gündür kayıp olan 76 yaşındaki kadın bulundu. Jandarmanın arama çalışmaları ile bulunan kadın hastaneye sevk edildi.

Balıkesir’in Havran ilçesinde iki gündür kayıp olan 76 yaşındaki kadın, jandarma tarafından bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Havran ilçesi Hallaçlar Mahallesi'nde ikamet eden H.D.'den (76) haber alamayan yakınları, jandarmaya bilgi verdi. Kayıp bilgisinin alınmasının ardından 2 jandarma asayiş komando timi, 8 jandarma asayiş timi, 1 iz takip köpeği, 1 dron timi, 2 JASAT ve AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucu kayıp kadın, Hallaçlar Mahallesi Domuzalanı mevkiinde sağ olarak bulundu.

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Jandarma ekipleri tarafından bulunan H.D.'nin, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin sağlık kontrolünün ardından ambulansla Havran Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

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