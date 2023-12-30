2 gündür haber alınamıyordu. Dere yatağına düşen aracında ölü bulundu

Kandıra ilçesi Kırsal Sarıcaali Mahallesi’nden geçen bir vatandaş, dere kenarındaki aracı fark edip yetkililere haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, vinç yardımıyla aracı dere yatağından çıkardı. Araç içinde yapılan incelemede, Haşim Yıldız’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yıldız’ın perşembe günü emekli maaşını almak için evinden ayrıldığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Haşim Yıldız’ın cenazesi, otopsi için morga gönderildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.