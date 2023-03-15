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Borsa İstanbul'da satış baskısı. Kayıp yüzde 2'yi aştı

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,33 artışla 5 bin 224 puandan başlarken, daha sonra borsa negatife döndü. BIST 100 endeksinde kayıp yüzde 2'nin üzerine çıkarken; sektör endekslerinde de kayıplar derinleşiyor.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 16:28
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Kayıp yüzde 2'yi aştı. Borsa İstanbul'da satış baskısı

Borsa İstanbul'da satış baskısı. Kayıp yüzde 2'yi aştı
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Borsa İstanbul 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 17,08 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 5 bin 224 puana yükseldi. Endeks gün içerisinde en yüksek 5 bin 239 puanı, en düşük 5 bin 65 puanı gördü. BIST 100 endeksi, saat 13:11 itibarıyla yüzde 2,61 oranında düşüşle 5 bin 70 puanda hareket etti.

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre,açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydederken, şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,44 ve yüzde 3,42 kayıpla hareket ediyor.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,27 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 3,60 ile inşaat oldu.

Dün, düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 2,18 azalışla 5 bin 207 puandan kapandı.

Küresel piyasalarda neler oluyor?

Analistler, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel pay piyasaları pozitif seyrederken, sonrasında yeniden piyasalarda baskı arttı.

Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy'nin verdiği bir demeçte Credit Suisse'ye daha fazla destek vermeyeceklerini duyurmasıyla başlayan panik satışlar, piyasalarda risk algısını yükseltti.

ABD'de dünkü enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik fiyatlamaların güç kazandığını belirten analistler, buna karşın bankanın adımlarının enflasyon üzerindeki etkilerinin görülmesinin pozitif algılandığını dile getirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 25'er baz puan faiz artışına giderek şahin politikaları sonlandıracağının öngörüldüğünü ifade ederek, Fed'in orta ölçekli bankalar için daha sıkı denetim gerçekleştirebileceği ve bankaların yeni bir stres testine tabi tutulabileceği haberlerinin risk algısını azalttığını kaydetti.

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